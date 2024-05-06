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Стало известно, кто будет представлять Францию на инаугурации Путина

Reuters: Францию на инаугурации Путина будет представлять посол

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Францию на инаугурации президента России Владимира Путина представит посол. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатический источник.

«Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», — сказал источник.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что инаугурация главы российского государства состоится 7 мая. В марте в РФ прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов на президентских выборах. Также была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44%.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что посол республики в России Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Госдуме заявили о провокациях перед инаугурацией Путина.

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