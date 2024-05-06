Стало известно, кто будет представлять Францию на инаугурации Путина

Францию на инаугурации президента России Владимира Путина представит посол. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатический источник.

«Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», — сказал источник.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что инаугурация главы российского государства состоится 7 мая. В марте в РФ прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов на президентских выборах. Также была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44%.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что посол республики в России Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Госдуме заявили о провокациях перед инаугурацией Путина.