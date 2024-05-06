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Политолог: войска НАТО не сыграют существенной роли на востоке Украины

Политолог Косоруков: войска НАТО не повлияют на ход боевых действий на Украине

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Czarek Sokolowski/AP

Войска НАТО, которые могут отправить на Украину, никак не повлияют на ход боевых действий. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Теоретически, французские или британо-американские воинские контингенты никакой роли не сыграют на востоке Украины. Просто там нет путей снабжения, нет налаженной логистики в этот регион. Также по численности нет подготовленных войск, оснащенных по последнему слову техники, которые могли бы что-то на поле боя из себя представлять», — отметил Косоруков.

Он добавил, что у Запада нет желания напрямую воевать с Россией, потому что страна может дать ответ на других театрах военных действий.

Накануне появилась информация, что Франция все-таки решилась на отправку войск на Украину, но пока речь о наемниках Иностранного легиона. Об этом сообщил бывший помощник замминистра обороны США. С его слов, первыми перебросили в Славянск специалистов по артиллерии и разведке. Всего Париж собирается послать на помощь ВСУ около 1,5 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее лидер демократов в палате представителей допустил отправку солдат США на Украину.

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