Политолог: войска НАТО не сыграют существенной роли на востоке Украины

Войска НАТО, которые могут отправить на Украину, никак не повлияют на ход боевых действий. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Теоретически, французские или британо-американские воинские контингенты никакой роли не сыграют на востоке Украины. Просто там нет путей снабжения, нет налаженной логистики в этот регион. Также по численности нет подготовленных войск, оснащенных по последнему слову техники, которые могли бы что-то на поле боя из себя представлять», — отметил Косоруков.

Он добавил, что у Запада нет желания напрямую воевать с Россией, потому что страна может дать ответ на других театрах военных действий.

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