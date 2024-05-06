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Польский посол не будет присутствовать на инаугурации Путина

Посол Польши в РФ Краевский не будет присутствовать на инаугурации Путина

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gov.pl

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что посол республики в России Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналиста, будет ли Краевский присутствовать на мероприятии, Сикорский дал отрицательный ответ.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против участия представителей Европейского союза (ЕС) на церемонии инаугурации Владимира Путина, однако единой позиции на данный момент не сформировано.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. По словам представителя дипломатической службы ЕС Петера Стано, разосланные Кремлем приглашения на церемонию инаугурации доставлены в представительства стран ЕС в Москве.

Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов на президентских выборах. Также была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44%.

Ранее в Госдуме заявили о провокациях перед инаугурацией Путина.

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