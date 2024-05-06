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Три беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны: ВСУ попытались атаковать объекты на территории РФ с помощью БПЛА

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Shutterstock

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что украинская сторона в очередной раз попыталась атаковать объекты на территории Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В сообщении отмечается, что попытка атаки была пресечена 6 мая приблизительно в 14:00 мск.

В ведомстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области.

Ранее днем мэрия Белгорода предупредила жителей Шебекинского городского округа об опасности атаки БПЛА.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области 40 человек получили ранения. Он уточнил, что 30 человек, включая детей, были доставлены в больницы. Десять человек получили амбулаторную помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на две «Газели», которые везли сотрудников компании «Агро-Белогорье» на работу, достигло 35.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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