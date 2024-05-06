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«Безжалостно избивали, пытали»: четверо мужчин покалечили подростка на остановке

В Приморье четверо избили подростка, перепутав его с другим человеком

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Haggardous50000/Shutterstock

В приморском городе Артеме четверо неизвестных набросились на 17-летнего молодого человека на автобусной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «НОВОСТИ АРТЕМА + приморье» со ссылкой на родственника пострадавшего.

Инцидент произошел в ночь на 6 мая на остановке «Севастопольская». По словам местного жителя, мужчины избивали подростка «долго и безжалостно, пытали».

«Нос, челюсть, все пальцы на руках сломаны, на теле нет живого места», — рассказал собеседник канала.

По словам автора сообщения, нападавшие перепутали юношу с другим человеком. На опубликованных фотографиях у потерпевшего наблюдается сильный отек лица, из-за которого почти не видно глаз. Вся голова пострадавшего покрыта гематомами.

Несовершеннолетний находится в городской больнице. Его родственники пытаются найти очевидцев случившегося, чтобы наказать хулиганов.

Ранее петербургский курьер доставки еды порезала пенсионерке лицо в автобусе.

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