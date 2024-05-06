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Журналистке Кеворковой предъявили обвинения из-за поста о движении «Талибан»

СК РФ предъявил обвинение журналистке Надежде Кеворковой в оправдании терроризма

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Надежда Кеворкова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет предъявил перешедшей в ислам журналистке и блогеру Надежде Кеворковой обвинения в оправдании терроризма из-за нескольких постов в соцсетях, в том числе о движении «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом пишет ТАСС.

По словам адвоката Калоя Ахильгова, в одном из эпизодов дела речь идет о посте про «Талибан», который женщина разместила в Telegram-канале в 2021 году.

Другой эпизод касается публикации в мессенджере от 2018 года. Тогда Кеворкова разместила у себя текст близкого друга, журналиста Орхана Джемаля о нападении в Нальчике.

Кеворкову 6 мая доставили в Следственный комитет РФ после обыска. Женщину подозревают в связях со сторонниками и спонсорами ИГИЛ (организация запрещена в России).

Кеворкова является выпускницей истфака МГУ. В 1997—2002 годах она работала корреспондентом «Независимой газеты» в США. Чаще всего женщина работала в мусульманских регионах — в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе. Она работала обозревателем Russia Today. Также статьи Кеворковой публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Журналистка активно писала статьи о православии и религии в современном мире. Под ее авторством вышли документальный сериал «Джихад русской литературы», «Если я забуду тебя, Иерусалим» и «Палестина. Сопротивление». Недавно она перешла в ислам.

Ранее сообщалось, что Кеворкова публиковала посты в оправдание нападения группы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году.

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