В самолете, летевшем из Москвы в Оренбург, сработал датчик разгерметизации

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Оренбург, возвращается в Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации.

«Предварительная причина инцидента — сработка датчика разгерметизации кабины пилотов», — пояснил собеседник агентства.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что самолет авиакомпании Nordwind, летящий из Москвы в Оренбург, пропал с радаров. Отмечается, что самолет летел на малой высоте в сторону аэропорта перед тем, как исчезнуть.

18 апреля летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту. Экипаж запросил по прибытии скорую помощь. При этом сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлялись.

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.