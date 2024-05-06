Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В самолете, летевшем из Москвы в Оренбург, сработал датчик разгерметизации

РИА Новости: самолет, летевший из Москвы в Оренбург, возвращается в Шереметьево

close
100%
Shutterstock

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Оренбург, возвращается в Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации.

«Предварительная причина инцидента — сработка датчика разгерметизации кабины пилотов», — пояснил собеседник агентства.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что самолет авиакомпании Nordwind, летящий из Москвы в Оренбург, пропал с радаров. Отмечается, что самолет летел на малой высоте в сторону аэропорта перед тем, как исчезнуть.

18 апреля летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту. Экипаж запросил по прибытии скорую помощь. При этом сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлялись.

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами