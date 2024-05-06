Бишимбаев выступил с последним словом в суде и процитировал Гитлера

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, выступил в суде с последним словом. Об этом сообщает «КазТаг».

В деле об убийстве Салтанат Нукеновой закончились судебные прения, обвиняемый в совершении преступления экс-министр национальной экономики Казахстана выступил в суде с последним словом.

Куандык Бишимбаев попросил прощения у семьи Нукеновой и добавил, что не пытался избежать ответственности. Также обвиняемый счел уместным процитировать высказывание лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера, которое ошибочно приписывают Йозефу Геббельсу.

«Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Вот его знаменитое выражение было таким: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Вот так и получается в моем деле», — сказал Бишимбаев.

Экс-министр считает, что в СМИ и соцсетях против него была организована травля. Бишимбаев заявил, что виноват в смерти своей гражданской жены, но не признает себя виновным в умышленном убийстве. Судебное заседание продолжится 10 мая.

Ранее прокуратура сняла одно из обвинений в отношении брата Бишимбаева.