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Филипп Киркоров сыграет главную роль в полнометражном фильме: «Для вас это будет сюрпризом»

Певец Филипп Киркоров похвастался главной ролью в полнометражном фильме

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров на «Шоу Воли» рассказал, что сыграет главную роль в полнометражном фильме.

«Это кино. Большой метр… Я не режиссер, я… исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — отметил Киркоров.

Артист не стал раскрывать других подробностей о проекте, однако указал, что съемки начнутся летом.

До этого сообщалось, что Киркоров откажется от шумной вечеринки на свой день рождения, так как поводов для веселья в этот день мало. По словам артиста, 30 апреля будет 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле», а также 30 лет, как не стало его матери. По словам Киркорова, он планирует побыть в свой день рождения без камер, публичности и внимания.

Он отпраздновал свое 57-летие 2 мая в компании близких людей дома. Вместе с Киркоровым празднество разделили пластический хирург Тимур Хайдаров, певец Александр Буйнов с женой, продюсер Яна Рудковская, блогер Дава и другие.

Ранее Севиль рассказала, как чувство вины Билана помогло ей на «Маске».

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