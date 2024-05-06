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Посол Британии прибыл в МИД РФ

Британский посол прибыл в здание министерства иностранных дел РФ

Британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

При этом причина вызова посла не сообщается.

До этого сообщалось, что Кейси вызвали в российское министерство иностранных дел.

В конце апреля российский посол в Лондоне Андрей Келин призывал министерство иностранных дел Британии не нагнетать на пустом месте «антироссийский психоз». Он также отметил абсурдность и ложность обвинений России в связи с одним из криминальных эпизодов в стране.

26 апреля Келина вызывали в МИД Великобритании на фоне ранее выдвинутых обвинений в «организованной РФ враждебной деятельности» на территории Королевства.

Ранее посол Нидерландов Хиллес Плух завершил миссию в РФ.

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