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«Героически спасала номер»: Чеботина вспомнила, как расплакалась на «Маске»

Певица Люся Чеботина призналась, что плакала на «Маске» из-за неудобного костюма

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Телеканал «НТВ»

Певица Люся Чеботина, которая скрывалась в костюме Бабочки на шоу «Маска», рассказала «СтарХиту», как заплакала прямо на сцене.

«В процессе чего только не случалось. Все видели, как я пыталась вырвать ус из крыла, героически спасала номер. Почувствовала, как начала слетать голова. Мне так стало обидно, что сейчас весь наш труд пойдет Котику под хвост, что нас спалят раньше времени, что не сдержалась и расплакалась», — вспомнила Чеботина.

Артистка отметила, что ей было крайне непросто выступать в тяжелом и громоздком костюме, в котором было крайне жарко из-за поролоновых вставок. По словам певицы, за время участия в «Маске» она сильно похудела, что не могли не заметить ее друзья и знакомые. Тогда Чеботиной приходилось отшучиваться, что лишние килограммы ушли из-за диеты и правильного питания.

В последнем выпуске «Маски» костюмы сняли Кот — им оказалась Ани Лорак, Бабочка — Люся Чеботина — и трио Змей Горыныч: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Победительницей проекта стала солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, скрывавшаяся под маской Енота.

Ранее Чеботина призналась, что Киркоров чуть не раскусил ее участие в «Маске».

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