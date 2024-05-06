Джиган планирует торговать пивом

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин – настоящее имя) планирует торговать пивом и энергетиками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Джиган стал совладельцем фирмы «Чилл кинг». В окружении рэпера рассказали Shot, что помимо пива и энергетиков под маркой также будут выпускать газированные напитки и снеки. Продукцию будут продавать через торговые сети.

Как отмечает Shot, два других совладельца «Чилл кинг» также имеют долю в ООО «Коленки пчелы». Эта компания занималась производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, позиционировавшихся как продукты от Насти Ивлеевой.

В апреле стало известно, что выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насти Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год. Shot отмечал, что у фирмы есть недоимки по налогам за НДС в размере 398 206 рублей, НПО — миллион 302 тысячи 582 рубля и страховые взносы — миллион 115 тысяч 835 рублей.

Ранее Настя Ивлеева решила отсудить у россиянки более 600 тысяч рублей из-за плохой картошки.