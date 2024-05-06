Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джиган планирует торговать пивом

Shot: рэпер Джиган стал совладельцем фирмы «Чилл кинг»

close
100%
Samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин – настоящее имя) планирует торговать пивом и энергетиками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Джиган стал совладельцем фирмы «Чилл кинг». В окружении рэпера рассказали Shot, что помимо пива и энергетиков под маркой также будут выпускать газированные напитки и снеки. Продукцию будут продавать через торговые сети.

Как отмечает Shot, два других совладельца «Чилл кинг» также имеют долю в ООО «Коленки пчелы». Эта компания занималась производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, позиционировавшихся как продукты от Насти Ивлеевой.

В апреле стало известно, что выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насти Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год. Shot отмечал, что у фирмы есть недоимки по налогам за НДС в размере 398 206 рублей, НПО — миллион 302 тысячи 582 рубля и страховые взносы — миллион 115 тысяч 835 рублей.

Ранее Настя Ивлеева решила отсудить у россиянки более 600 тысяч рублей из-за плохой картошки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами