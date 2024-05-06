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Крупнейший авиаперевозчик Австралии заплатит за обман пассажиров

WP: Qantas признала вину и согласилась выплатить $79 млн компенсации

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Shutterstock/Ryan Fletcher

Qantas Airways согласилась выплатить 120 млн австралийских долларов ($79 млн) в качестве компенсации пассажирам и штрафа властям за продажу билетов на более чем 8000 отмененных рейсов в период с мая 2021 года по июль 2022 года. Об этом пишет газета The Washington Post.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на базирующуюся в Сиднее авиакомпанию в прошлом году. Регулятор обвинил Qantas в введении в заблуждение клиентов путем рекламы билетов на аннулированные авиарейсы.

По условиям внесудебного урегулирования, Qantas выплатит штраф правительству Австралии в размере 100 млн австралийских долларов ($66 млн). Еще около 20 млн австралийских долларов ($13 млн) пойдет на компенсации более чем 86 000 пострадавшим пассажирам.

Новый генеральный директор Qantas Ванесса Хадсон принесла извинения клиентам, заявив, что авиакомпания подвела их доверие и не оправдала собственных стандартов. Она признала, что Qantas не смогла своевременно уведомить о массовых отменах рейсов.

Глава ACCC Джина Касс-Готтлиб раскритиковала «вопиющее и неприемлемое» поведение авиаперевозчика. По ее словам, многие пассажиры построили планы на отпуск или деловые поездки, забронировав «фантомные» билеты на отмененные рейсы.

Размер компенсации составит 225 австралийских долларов ($149) за внутренний билет и 450 долларов ($298) — за международный перелет. Выплаты дополнят другие меры, принятые Qantas, включая предоставление альтернативных рейсов и возврат средств.

До этого россиянам рассказали, стоит ли ждать дальнейшего роста цен на авиабилеты.

Ранее более 200 россиян сутки не могли вылететь из Египта.

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