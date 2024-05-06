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Госдума приняла поправки, ужесточающие закон об иноагентах

Госдума приняла закон, сокращающий возможности иноагентов влиять на выборы в РФ

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Depositphotos

Государственная Дума РФ приняла поправки, которые запрещают иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней в статусе кандидата. Об этом сообщает ТАСС.

Также согласно поправкам, иноагенты не могут стать наблюдателями на выборах любых уровней. Кроме того, принята поправка о досрочном прекращении полномочий иностранных агентов в органах государственной власти. Иноагенты также не смогут стать доверенными лицами кандидатов на любых выборах.

3 мая сообщалось, что к комитете Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах кандидатам-иноагентам. Согласно поправками, закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется новой нормой о том, что «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента».

Также комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, согласно которым кандидат, зарегистрированный на выборах всех уровней, не может быть признан иностранным агентом.

Ранее в Госдуме собираются потребовать признать Чубайса иноагентом.

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