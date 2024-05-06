Президент Гвинеи-Бисау посетит Россию 8—11 мая

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гвинее-Бисау.
В России у него пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, он также будет почетным гостем на параде Победы.
Он планирует находиться в России с 8 по 11 мая.
«Да, предусмотрена встреча с Владимиром Владимировичем. Двусторонние переговоры на высшем уровне», — сказали агентству в посольстве.
Президенты двух стран обсудят «достаточно обширный» круг тем, в том числе двустороннее сотрудничество и подготовку кадров для Гвинеи-Бисау в РФ.
Эмбало прибудет в РФ с делегацией. Ее состав посольству неизвестен.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков планирует провести 6 мая брифинг для журналистов, на котором расскажет, какие зарубежные гости посетят инаугурацию Путина и парад Победы.
Визиты в Москву планируют также президенты Казахстана, Киргизии, Кубы и Лаоса.
Ранее сообщалось, что военные парады на День Победы пройдут в 25 городах РФ.