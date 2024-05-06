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Жена сотрудника МИД Казахстана обвинила его в избиениях

Жена сотрудника МИД Казахстана обвинила его в избиениях ее и сестры

Жена сотрудника МИД Казахстана Карина Мамаш обвинила мужа в избиениях ее и своей сестры и обратилась к государству с просьбой о помощи и защите. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.kz.

Дипломат Сакен Мамаш Ташкенбайулы работает советником посольства Казахстана в ОАЭ. По словам Карины, 5 мая ее супруг избил ее сестру, сама же она утверждает, что подвергалась физическому, эмоциональному, экономическому и бытовому насилию неоднократно на протяжении многих лет.

«На протяжении десяти лет он меня насилует и избивает. Я нахожусь в опасности. Мои дети рядом с ним находятся в опасности. <..> Хочу, чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму за все издевательства, которые он надо мной совершал», — рассказала женщина.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о домашнем насилии.

Он вводит уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, травлю несовершеннолетнего, в том числе в интернете. Законом предусмотрено создание и функционирование центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия.

Документ был принят на фоне получившего крайне широкую огласку дела бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который, по версии следствия, руками забил свою жену. Значительная часть аудитории, пристально следящей за делом, требует пожизненного срока для обвиняемого.

Ранее Бишимбаев выступил с последним словом в суде и процитировал Гитлера.

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