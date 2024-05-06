Пропавший с радаров самолет из Москвы в Оренбург снова отображается на Flightradar

Пропавший с радаров самолет Москва — Оренбург продолжает отображаться на радарах портала Flightradar. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Борт находится на высоте 3 тысячи метров и движется в сторону аэропорта «Шереметьево».

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании Nordwind, летящий из Москвы в Оренбург, пропал с радаров сервиса Flightradar24. Отмечалось, что перед этим самолет подал аварийный сигнал и развернулся в сторону Москвы над Нижегородской областью.

В апреле стало известно, что летевший в Оренбург самолет сел в другом аэропорту. Самолет CRJ2/M авиакомпании «ЮВТ АЭРО», летевший из Нижнего Новгорода в Оренбург, произвел незапланированную посадку в Самаре. Причиной стало присутствие на борту больного пассажира. Экипаж запросил по прибытии скорую помощь. При этом сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлялись.

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.