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Песков высказался об отношении российского общества к ЛГБТ-вечеринкам

Песков заявил о снижении терпимости российского общества к ЛГБТ-вечеринкам

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о снижении терпимости российского общества к вечеринкам ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет The Washington Post в рамках цикла статей о трансформации общественной жизни в России после начала СВО.

«Если это не принято обществом, то полиция должна принять меры, чтобы привести ситуацию в соответствие с требованиями общества», — заявил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, теперь общество «менее терпимо к ЛГБТ-вечеринкам и ночным клубам».

До этого певец Филипп Киркоров обратился к юристам на фоне риска лишения званий из-за «голой» вечеринки.

Петицию с требованием лишить певца звания Народного артиста России опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин опубликовал петицию с таким призывом.

Ранее Песков отказался комментировать слова Путина о сексуальных меньшинствах.

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