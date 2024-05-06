Военный эксперт: учения РФ с тактическим ядерным оружием — четкий сигнал Западу

Учения Вооруженных сил России с тактическим ядерным оружием (ТЯО) — четкий сигнал Западу, после его заявлений о возможной отправке войск НАТО на Украину. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Он подчеркнул, что на фоне милитаристской риторики США и Евросоюза подобные маневры приобретают особую значимость.

«Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», — отметил Бартош.

Он добавил, что учения, — прежде всего, фактор, предупреждающий эскалацию конфликта на Украине.

В начале мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В Кремле отметили, что отработка запуска ядерного оружия напрямую связана с заявлениями политиков из стран Запада о готовности отправить войска на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь, в частности, идет о словах президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей и заявлениях членов сената США.

Ранее политолог объяснил, почему США не торопятся с отправкой войск на Украину.