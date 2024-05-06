Экс-советник Кучмы спрогнозировал итоги встречи по Украине в Швейцарии

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале заявил, что провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского.

«Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемом встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского», — сказал он.

Также Соскин предупредил, что 20 мая закончится срок полномочий Зеленского, после чего он станет нелегитимным президентом, что тоже является угрозой для киевских властей.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. Президент Украины Зеленский планирует представить свою «формулу мира» и ожидает ее поддержки мировым сообществом. России нет в списке приглашенных участников. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда».

Ранее стало известно, что Швейцария пригласила партнеров России по БРИКС на конференцию по Украине.