Появилось видео, как в Дагестане школьник дважды ударил ножом полицейского в машине

В сети распространяется видео нападения дагестанского школьника на полицейского, который вез его на машине в участок. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На них видно, что подросток едет на переднем сиденье и прячет за курткой нож, оглядываясь на правоохранителя, который сосредоточенно ведет автомобиль. Затем школьник резко достает оружие и наносит два удара полицейскому, при этом пытаясь его обезоружить. Однако правоохранитель вступил в схватку и повалил нападавшего. По данным Baza, подростку 16 лет.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в Сергокалинском районе Дагестана и нападавшему было 17 лет. Сотрудники полиции везли в отдел задержанного, чтобы оформить административное правонарушение. По дороге юноша напал на одного из патрульных, дважды ударил его ножом в грудь и плечо. Пострадавшему полицейскому оказали первую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, молодой человек напал на правоохранителей, чтобы отомстить за двоюродных братьев, которые отбывают наказание по статье об экстремизме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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