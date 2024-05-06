Лидера ДДТ Шевчука проверят по статье о призывах к экстремизму после концерта в Дубае

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по статье на призывы к экстремизму после концерта в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В рамках выступления Шевчук произнес небольшую речь о профессиональных шутках историков, которые считают, что смена власти происходит двумя разными способами. В одном случае все начинается хорошо, а заканчивается плохо, в другом же случае все начинается плохо, а заканчивается «какой-нибудь революцией». Сам Шевчук заверил, что является сторонником именно второй теории.

Председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников возмутился речью артиста и поспешил написать заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Шевчука на предмет призывов к экстремистской деятельности. К тому же, пишет Mash, певца проверит и Минюст на предмет иностранного финансирования. По результатам проверки Шевчука могут признать иноагентом, также ему грозит запрет на въезд в ОАЭ и концерты в арабской стране.

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