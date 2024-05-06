Шевчук о просьбе проверить его на экстремизм: я ничего не боюсь

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил «Газете.Ru», что он не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры. Так музыкант прокомментировал информацию о том, что председатель организации «Союз отцов» попросил проверить музыканта на иностранное финансирование и на призывы к экстремизму после концерта в Дубае. Шевчук назвал общественника из Воронежа «несчастным двоечником» и посоветовал ему прочитать хотя бы одну книгу.

«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал. Я скажу, что он бедный, несчастный двоечник. Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми, светлые времена кончаются тяжелыми. Все в это верят по-разному. Этот человек просто плохо учился в школе. Я бы посоветовал ему просто почитать учебники, книжку, хоть одну книжку бы прочел, уже бы так не думал. Ему «два» по истории Юрий Юлианович ставит. А представьте себе, я ему сказал, что этот гражданин когда-нибудь умрет, и он на меня в суд подал, потому что он не верит в это. Он верит, что он вечен. Представьте весь абсурд этого обвинения. Он умрет, ему сказали, а он подал в суд на всех: «как? я не умру». Понимаете, уровень образования, осмысления жизни. А таких сейчас почему-то очень много», — сказал он.

По мнению Шевчука, «безграмотная серость» любит запрещать и уничтожать, тем самым возвышаясь над другими людьми.

«Я думаю, сейчас вообще очень много неграмотных людей, которые ничего не читали, не знают. Чем меньше человек читает, чем меньше он знает, тем он больше самовлюблен в свою глупость. Сейчас таких развелось очень много. К сожалению, они сейчас очень много действуют и говорят. А вот такая безграмотная серость очень действенна, она любит уничтожать, запрещать. Она любит кого-то мешать с говном, потому что от этого она себя чувствует хорошо. Они возвышаются над людьми умными и образованными в своих глазах и в глазах окружающих. Именно возвышаются благодаря тому, что могут критиковать всех и вся, начиная с господа Бога, кончая Пушкиным. Это просто неграмотные люди, их очень много развелось, к сожалению. Все-таки читать нужно, Россия всегда этим славилась. Эта безграмотность сейчас, к сожалению, с разрешения бюрократии, она сейчас прямо рулит страной», — сказал он.

Как сообщил 6 мая Telegram-канал Mash, председатель «Совета отцов России» (организации зарегистрирована как «Совет отцов» — прим. «Газеты.Ru») Андрей Згонников возмутился речью артиста и написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Шевчука на предмет призывов к экстремистской деятельности. Также, по данным Mash, певца должен проверить Минюст на предмет иностранного финансирования.

Андрей Згонников в своем профиле называет себя «известным общественно-политическим деятелем, правозащитником и экспертом». На его «Совет отцов» подписаны чуть меньше 2,5 тысячи человек. На сайте организации указано, что в ее состав входят главы ГУ МВД, МЧС ФСИН по Воронежской области, несколько других чиновников и силовиков, а также священник.

Во время своего выступления в Дубае Шевчук со сцены произнес небольшую речь о профессиональных шутках историков, которые считают, что смена власти происходит двумя разными способами. В одном случае все начинается хорошо, а заканчивается плохо, в другом — все начинается плохо, а заканчивается «какой-нибудь революцией». Сам музыкант отметил, что является сторонником именно второй теории.

В 2022 году на Шевчука был составлен административный протокол после концерта в Уфе, позже артиста признали виновным в дискредитации армии РФ, ему назначили штраф в размере 50 тыс.руб.