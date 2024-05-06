«Когда, если не сейчас?»: Черчесов о работе в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему его имя связывают со «Спартаком». Его слова передает «Матч ТВ».

«Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо.

Как я люблю говорить: время никогда не приходит — время только уходит. Поэтому время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про «Спартак», — сказал Черчесов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» из Калининграда. В чемпионате страны красно-белые идут на четвертом месте. В этом туре москвичи сыграли вничью 0:0 с «Пари НН».

Ранее тренер «Спартака» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.