Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Когда, если не сейчас?»: Черчесов о работе в «Спартаке»

Черчесов допустил возможную работу в «Спартаке»

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему его имя связывают со «Спартаком». Его слова передает «Матч ТВ».

«Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо.

Как я люблю говорить: время никогда не приходит — время только уходит. Поэтому время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про «Спартак», — сказал Черчесов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» из Калининграда. В чемпионате страны красно-белые идут на четвертом месте. В этом туре москвичи сыграли вничью 0:0 с «Пари НН».

Ранее тренер «Спартака» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами