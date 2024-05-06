В российском городе мигранты начали требовать больше денег за работу

В Тюмени мигранты из ближнего зарубежья, которых жители нанимают для выполнения работ по хозяйству, стали требовать за свои услуги в два раза больше денег. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в текущий момент минимальная стоимость оплаты труда иностранцам, которых наняли для работы в Тюмени, составляет 4 тыс. рублей вместо прежних 2 тыс. рублей. Собеседник издания добавил, что повышение цен мигранты объясняют уменьшением числа приезжих рабочих, многие из которых решили вернуться на родину, что привело к дефициту рабочей силы.

В публикации отмечается, что местные жители продолжают нанимать иностранцев, несмотря на повышение стоимости их услуг. Источник считает, что это связано с умением мигрантов выполнять большой объем сельскохозяйственных и строительных работ.

До этого правительство России постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. В задачи комиссии войдет мониторинг результатов работы по противодействию такой занятости.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Коженов опроверг отъезд граждан Таджикистана из РФ.