Льготная ипотека подстегнула спрос на новостройки

В первом квартале 2024 года рынок вторичного жилья испытывал проблемы с ликвидностью. Об этом «Российской газете» рассказала эксперт по недвижимости Елена Борисова.

По ее словам, одной из основных причин стало насыщение рынка новостройками. В 2022 году было построено свыше 100 млн кв. м жилья, причем более половины (56%) возведено самими гражданами. В 2023 году объемы жилищного строительства выросли до 110 млн кв. м, из которых 53% составили частные дома.

Борисова отметила, что в регионах число новых запущенных проектов увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Льготные ипотечные программы стимулируют покупки квартир в новостройках, ставки по которым в 1,5-2 раза ниже, чем по кредитам на вторичное жилье.

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ также негативно повлияла на рынок вторички. «Покупателей с наличными деньгами меньше 30%, поэтому в апреле продавцы пошли на уступки», — пояснила эксперт.

Весной традиционно наблюдается активизация спроса. Однако в апреле на сделку вышли только продавцы, остро нуждавшиеся в средствах. Это привело к падению цен от 0,5% до 1,5% в зависимости от региона. Больше всего подешевели квартиры в Рязани (-1,5%), Владивостоке (-1,11%) и Балашихе (-0,87%).

В дальнейшем возможны два сценария. Если макроэкономика стабилизируется и ключевая ставка снизится, цены на вторичку могут вырасти до уровня новостроек, что повысит ее привлекательность. Если же льготная ипотека на новостройки будет ограничена, спрос может перетечь на вторичный рынок, но ввиду высокой стоимости кредитов серьезного роста цен не произойдет.

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