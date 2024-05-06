Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Льготная ипотека подстегнула спрос на новостройки

Риелтор Борисова: вторичное жилье испытывает дефицит ликвидности в 2024 году

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

В первом квартале 2024 года рынок вторичного жилья испытывал проблемы с ликвидностью. Об этом «Российской газете» рассказала эксперт по недвижимости Елена Борисова.

По ее словам, одной из основных причин стало насыщение рынка новостройками. В 2022 году было построено свыше 100 млн кв. м жилья, причем более половины (56%) возведено самими гражданами. В 2023 году объемы жилищного строительства выросли до 110 млн кв. м, из которых 53% составили частные дома.

Борисова отметила, что в регионах число новых запущенных проектов увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Льготные ипотечные программы стимулируют покупки квартир в новостройках, ставки по которым в 1,5-2 раза ниже, чем по кредитам на вторичное жилье.

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ также негативно повлияла на рынок вторички. «Покупателей с наличными деньгами меньше 30%, поэтому в апреле продавцы пошли на уступки», — пояснила эксперт.

Весной традиционно наблюдается активизация спроса. Однако в апреле на сделку вышли только продавцы, остро нуждавшиеся в средствах. Это привело к падению цен от 0,5% до 1,5% в зависимости от региона. Больше всего подешевели квартиры в Рязани (-1,5%), Владивостоке (-1,11%) и Балашихе (-0,87%).

В дальнейшем возможны два сценария. Если макроэкономика стабилизируется и ключевая ставка снизится, цены на вторичку могут вырасти до уровня новостроек, что повысит ее привлекательность. Если же льготная ипотека на новостройки будет ограничена, спрос может перетечь на вторичный рынок, но ввиду высокой стоимости кредитов серьезного роста цен не произойдет.

До этого были названы самые распространенные мошеннические схемы при покупке дачи.

Ранее риелтор объяснила, как не продешевить при продаже квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами