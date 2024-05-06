Россиянина оштрафовали на 100 тыс. рублей за игнорирование повестки

Приморский суд оштрафовал россиянина на 100 тыс. рублей за неявку по повестке. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Сообщается, что юноша попытался избежать контрольной явки в военкомат уже после прохождения медицинской и призывной комиссии, осознавая, что это деяние является уголовно наказуемым.

С 1 апреля в России уклонистам от военной службы запретили сдавать экзамен на водительские права.

Теперь лица, в отношении которых военными комиссариатами приняты временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение. Такое ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет принято решение об отмене временных мер и снятии соответствующей отметки в реестре.

Перед этим депутат Матвеев заявил, что уклонистов от военной службы могут начать лишать приобретенного гражданства РФ.

Ранее МВД сообщило, что с начала СВО были установлены 438 причастных к поджогам военкоматов и железнодорожных путей в России.