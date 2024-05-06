Самолет, летящий из Москвы в Оренбург, пропал с радаров

Самолет авиакомпании Nordwind, летящий из Москвы в Оренбург, пропал с радаров сервиса Flightradar24. Об этом свидетельствуют данные портала.

Отмечается, что до этого самолет подал аварийный сигнал и развернулся в сторону Москвы над Нижегородской областью.

По данным Telegram-канала Mash, самолет летел на малой высоте в сторону аэропорта перед тем, как исчезнуть.

До этого, согласно данным портала Flightradar24, пассажирский самолет Москва — Оренбург подал сигнал тревоги и развернулся. Он провел в полете 30 минут. Самолет снизился до высоты 3 тысячи метров.

18 апреля летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту. Экипаж запросил по прибытии скорую помощь. При этом сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлялись.

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.