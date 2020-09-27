На субботних акциях протеста в Белоруссии задержаны 150 человек
Бернст Ю.
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В субботу, 26 сентября, в Белоруссии были задержаны 150 участников несанкционированных акций, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
116 из них все еще находятся под стражей.
По данным ведомства, в субботу в стране прошло 10 протестных акций в 6 населенных пунктах.
Общее число участников составило порядка 300 человек.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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