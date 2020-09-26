На акции в Минске задержали уличных музыкантов

Силовики задержали 24 человека на несанкционированном женском марше в Минске, включая уличных музыкантов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

«Правозащитникам «Весны» сообщили, что в переходе на площади Якуба Коласа задержаны уличные музыканты кавер-группы BEST SOUND BAN», — отметили в центре.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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