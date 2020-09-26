Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в 3 раза

Площадь пожаров в России увеличилась за последние сутки в 2,7 раза — до 1 881 га, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авиалесоохраны».

Уточняется, что большая часть возгораний — 1 764 тыс. га — приходится на Магаданскую область, в двух районах которой действует режим ЧС.

По данным ведомства, на 00.00 мск 26 сентября на территории страны действовало 11 лесных пожаров. В частности, в Якутии, Карачаево- Черкесии и Сахалинской области.

Особый противопожарный режим введен в 37 регионах России.

К борьбе с огнем привлечены более 500 человек, задействовано 142 единицы техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МЧС предупредили о риске усиления лесных пожаров в России

— На Колыме зафиксировали несколько мощных лесных пожаров

— Пик лесных пожаров в России пройден