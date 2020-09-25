В США число заражений коронавирусом превысило 7 миллионов
Карина Казанцева
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В США число заражений коронавирусом превысило 7 миллионов, сообщил Университет Джонса Хопкинса.
По его подсчетам, в США заразились 7 005 746, погибли больше 203 тысяч человек. Страна находится на первом месте по распространению вируса.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
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