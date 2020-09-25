В Туву поступила первая партия вакцины от COVID-19
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в медучреждения Тувы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы региона Долааны Салчак.
«Получили вакцину, 49 доз. Пока будут прививаться врачи, которые не болели», — заявила Салчак.
Она уточнила, что речь идет о врачах, которые непосредственно лечат пациентов с COVID-19.
По последним данным, в Туве с начала пандемии зафиксировали 7 547 случаев заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии в республике остаются 57 пациентов, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Жертвами инфекции в регионе стали 95 человек.
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