В Туву поступила первая партия вакцины от COVID-19

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в медучреждения Тувы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы региона Долааны Салчак.

«Получили вакцину, 49 доз. Пока будут прививаться врачи, которые не болели», — заявила Салчак.

Она уточнила, что речь идет о врачах, которые непосредственно лечат пациентов с COVID-19.

По последним данным, в Туве с начала пандемии зафиксировали 7 547 случаев заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии в республике остаются 57 пациентов, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами инфекции в регионе стали 95 человек.

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