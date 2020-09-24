Бездомный загорелся на теплотрассе в Приморье

Сотрудник полиции в Артеме Приморского края спас 38-летнего бездомного мужчину, одежда которого загорелась, передает пресс-служба УМВД России по региону.

Как сообщает ведомство, во время патрулирования, сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирев увидел огонь в районе теплотрассы.

«Сообщив в дежурную часть о происшествии, сотрудник полиции поспешил на место пожара. Оказалось, что между трубами лежит мужчина. Его верхняя одежда была объята огнем», — указано в сообщении.

Отмечается, что полицейский сначала потушил огонь подручными средствами, после чего оказал бездомному первую медицинскую помощь. После этого пострадавшего госпитализировали.

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