В Москве скончались еще 15 пациентов с COVID-19

В Москве скончались еще 15 пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов возросло до 5 115 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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