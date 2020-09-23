В Москве скончались еще 15 пациентов с COVID-19
В Москве скончались еще 15 пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов возросло до 5 115 человек.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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