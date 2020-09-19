Несколько человек стали жертвами стрельбы в американском Рочестере
Анна Светлова
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Несколько человек погибли при стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где протестуют местные жители. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ и полицию.
Отмечается, что произошел массовый расстрел. На место трагического инцидента прибыло большое количество полицейских.
Правоохранители перекрыли несколько улиц в районе, где произошла стрельба.
Известно, что в Рочестере в пятницу вечером, 18 сентября, проходил очередной протест сторонников движения Black Lives Matter.
Акции протеста начались в Рочестере после гибели афроамериканца Дэниела Пруда. При его задержании полицейские надели на голову мужчины мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут, в результате этого он задохнулся.
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