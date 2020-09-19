Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Антон Демидов
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В московских аэропортах отменили и задержали 24 рейса, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.55 мск, во Внуково отменено четыре вылета.
Кроме того, в Домодедово задержано три рейса, а отменено — 11.
Также в Шереметьево отменено шесть вылетов.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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