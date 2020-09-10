США на заседании СБ ООН по Сирии подняли тему инцидента с Навальным

Во время заседания СБ ООН по Сирии представитель постпредства США при ООН Черит Норман Шале подняла тему ситуации с Алексеем Навальным, передает ТАСС.

Она отметила, что в США обеспокоены утверждениями немецкого правительства, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Также она от лица страны призвала Россию к полной транспарентности и наказанию виновных.

«Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом для расследования этой атаки. Те, кто осуществил эту атаку, и те, кто ее заказал, должны быть наказаны», — добавила дипломат.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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