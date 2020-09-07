В Великобритании могут ввести карантин для прибывающих из-за границы

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании выросло до уровня, когда власти страны могут ввести карантин для прибывающих из-за границы. Об этом сообщает Sky News.

«Согласно последним данным Министерства здравоохранения и социальной защиты, за 48 часов до 9 утра 7 сентября было получено почти 6000 новых положительных тестов», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 302 175 случаев заражения коронавирусом нового типа. 36 896 человек скончались.

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