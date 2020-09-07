Лишившаяся рук Маргарита Грачева рассказала о тайной свадьбе

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Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что уже год является женой. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, год назад она тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, не сказав о свадьбе ни родителям, ни друзьям.

«Это был только наш день, мы провели его вдвоем. Без шумных гуляний и огласки, но безумно счастливые», — написала девушка.

Об этом событии она рассказала в честь первого года совместной жизни в браке. Грачева также опубликовала снимки со свадьбы.

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