Раскольник Филарет заразился COVID-19

Раскольник Филарет Денисенко заразился коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу неканонической религиозной структуры.

В настоящее время патриарх Киевский и всея Руси-Украины находится на лечении в одной из украинских больниц.

Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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