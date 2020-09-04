Суд продлил арест полицейским по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил срок ареста трем полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет об Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове и Максиме Уметбаеве.

Ранее был продлен срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено, поскольку его адвокат не явился в суд.

Все пятеро обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой». Коновалов признался в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в «применении физической силы» к Голунову.

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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