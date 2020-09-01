Вышедших на акции протеста белорусских студентов начали задерживать

Подразделения ОМОНа разогнали протестующих в районе площади Победы в Минске студентов. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, около 20 молодых людей были задержаны у главного корпуса Белорусского госуниверситета.

Затем студенты предприняли вторую попытку и вышли на проспект Независимости. Отмечается, что колонна состоит из нескольких сотен человек, они двигаются в сторону здания Академии наук.

В настоящий момент милиция не препятствует движению людей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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