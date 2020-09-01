Пандемия COVID-19 вызвала сбои в работе медицинских служб в мире

Пандемия коронавируса в значительной степени повлияла по всеми миру на работу медицинских служб, которые в том числе имеют отношение к плановой вакцинации и диагностике болезней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, ВОЗ получила информацию о работе медслужб от министерств здравоохранений 105 государств. Эти данные помогли исследовать то, с какими преградами сталкиваются страны в условиях пандемии и как они преодолевают их.

Отмечается, что 90% из представленного числа государств отметили сбои в работе служб здравоохранения, тогда как страны с низкими и средними доходами заявили о «самых больших трудностях».

Согласно исследованию, больше всего последствия инфекции затронули службы, связанные с плановой иммунизацией: 70% из 105 стран. Кроме того, неполадки были выявлены в службах диагностики и лечения неинфекционных заболеваний (69%), планирования семьи (68%), лечения психических расстройств (61%) и др.

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