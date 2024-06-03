День России — что это за праздник? История и традиции День России: когда отмечают, история и традиции праздника

День России — не самый «молодой» из государственных праздников, его отмечают уже больше 30 лет. Тем не менее соцопросы регулярно показывают, что довольно много россиян не знают, что именно страна празднует в этот день, и считают его просто дополнительным выходным. О том, как появился День России, какой смысл заложен в этот праздник и какие традиции с ним связаны — в материале «Газета.Ru».

Когда отмечают День России

День России — государственный праздник, который каждый год отмечают 12 июня. Согласно Трудовому кодексу, это нерабочий день. В 2024 году он выпадает на среду, россиян ждет дополнительный выходной посередине рабочей недели.

В честь Дня России по всей стране поводят праздничные мероприятия — концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и т.д. Самые масштабные традиционно устраивают в Москве: на Красной площади организуют концерт с участием главных звезд эстрады, гулянья проходят весь день на ВДНХ и в Парке Горького, кульминацией торжеств становится праздничный салют.

История праздника

Дата связана со становлением России как независимого государства в ее современном виде. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны. Она гарантировала равные права всем политическим партиям и общественным организациям, в ней провозглашались принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную) и верховенство Конституции РСФСР на территории страны.

За принятие декларации проголосовали 907 депутатов, 13 высказались против, девять воздержались. Борис Ельцин, который незадолго до этого был избран председателем Верховного Совета РСФСР, подписал документ.

close 100% Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 г. Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Ровно через год после этого события — 12 июня 1991 года — прошли первые всенародные выборы президента России , на которых с 57,3% голосов победил Ельцин.

12 июня стал праздничным днем в 1992 году. Его официальное название — День принятия Декларации о государственном суверенитете — не слишком прижилось. Праздник чаще называли Днем независимости России. Эта неофициальная формулировка встречалась и в СМИ, и в праздничном оформлении.

Изменить название праздника на День России предложил президент Ельцин в 1998 году. Однако официальное переименование случилось не сразу, а только в 2002-м , когда название было закреплено в новом Трудовом кодексе.

close 100% День независимости России в Москве 12 июня 1996 г. ТАСС

На государственном уровне 12 июня начали отмечать лишь в 1995-м. В этот день в Кремле прошла церемония вручения Государственных премий России за достижения в науке, технологиях, литературе и искусстве. С тех пор это мероприятие традиционно проводят в День России. В 2000-х зародилась другая праздничная традиция — салюты .

В 2003 году в Москве впервые прошли масштабные торжества: на Красной площади устроили театрализованное представление и повели парад с участием делегаций всех регионов России. Гостям праздника показали воздушное шоу с участием боевых самолетов — Су-27 и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

В 2009-м по случаю Дня России на вершине Останкинской телебашни впервые за 17 лет установили государственный флаг страны. Советское красное знамя сняли оттуда еще в 1991 году, и с тех пор место пустовало.

Во время ковидных ограничений в 2020 году, когда нельзя было устраивать массовые мероприятия, День России перевели в онлайн-формат. Была организована акция «Флаги России»: люди вывешивали триколоры в окнах или балконах, делали фото и опубликовали их в соцсетях с хэштегами #МыРоссия #МыВместе.

В чем суть праздника

День России — патриотический праздник. Его основная идея — вспомнить о провозглашении государственного суверенитета страны, когда Россия перестала быть частью СССР и превратилась в отдельное, самостоятельное государство.

В 2001 году Владимир Путин на приеме в Кремле по случаю праздника в своей речи подчеркнул, что благодаря принятию Декларации о государственном суверенитете стартовала новая для России эпоха.

«С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан», — сказал тогда президент.

Традиции и символика праздника

С началом официального празднования Дня России закрепилась традиция вручать в этот день в Кремле Государственные премии за достижения в области науки, технологий, литературы и искусства.

В городах по всей стране 12 июня устраивают народные гулянья, фестивали, концерты, спортивные мероприятия, мастер-классы. Праздничную программу вечером завершает фейерверк.

close 100% Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города 12 июня 2021 г. Кирилл Брага/РИА Новости

Триколор — один из главных символов Дня России. 12 июня национальный флаг можно увидеть практически везде — на зданиях, на площадях, на автомобилях и т.д. В крупных городах устраивают тематические акции, посвященные флагу, на улицах прохожим раздают ленточки цветов триколора.

Что можно и нельзя делать с флагом России По закону граждане имеют право: вывешивать российский флаг в домах, на балконах и стенах жилых зданий; размещать флаг на личных автомобилях; устанавливать триколор в офисных помещениях или на дачах; брать флаг с собой на общественные собрания и носить его на улице; ставить его эмодзи в соцсетях; фотографироваться вместе с флагом.



Любые действия, выражающие неуважение к флагу, являются незаконными. Нельзя рвать, поджигать, топтать или иным образом портить триколор. Подобное поведение квалифицируется как оскорбление государственных символов и преследуется по закону.

Другой государственный символ России — гимн — можно услышать на большинстве праздничных мероприятий и концертов 12 июня. Он исполняется на музыку гимна СССР композитора Александра Александрова, текст написал Сергей Михалков, автор двух редакций советского гимна.