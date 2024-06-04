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В Совфеде прокомментировали расследование NYT про детей Херсона

Сенатор Кастюкевич: расследование NYT вывернуло наизнанку пропаганду Запада

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Мария Девахина/РИА Новости

Расследование газеты The New York Times (NYT) о якобы похищении 46 детей из Херсонского дома ребенка неожиданно для издания показало цену демократии Запада и вывернуло наизнанку прогнившую западную пропаганду. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Чиновник уточнил, что дети оказались в Херсонском доме ребенка, потому что еще в тот период, когда Херсонская область была под контролем Украины, их родители от них отказались или изъяли из семей с угрозой жизни и здоровью.

По словам Кастюкевича, когда Вооруженные силы Украины покидали Херсон, о судьбе детей не подумали ни военные, ни администрация, вероятно, из-за того, что все они были с патологиями в развитии. Именно с приходом туда российских войск дети получили повышенное внимание и заботу, медицинский уход, утверждает сенатор.

«Та нищета, которую мы увидели в первые посещения дома ребенка, шокировала. Поэтому в течение первого месяца от гуманитарной миссии завозили в учреждение буквально все, начиная от продуктов питания и памперсов и заканчивая бытовой техникой», — рассказал Кастюкевич.

Парламентарий подчеркнул, что спасти малышей от расправы было главной целью российской стороны, и все было сделано правильно, именно Россия спасла детей и подарила им защиту на лучшее будущее.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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