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В США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе

Гетемюллер: США разместили ядерное оружие в Европе, чтобы там не создали свое

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Министерство обороны РФ

США разместили ядерное оружие на территории стран Европы, чтобы отговорить их от создания собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения. Об этом рассказала в интервью РИА Новости бывший заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер.

«США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе действительно разместили вооружения в рамках миссии по расширенному сдерживанию», — сказала дипломат.

По его словам, эта миссия исходит из переговоров по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1960-х годах, когда Советский Союз был весьма обеспокоен по поводу стран — член НАТО, в первую очередь Германии, которые разрабатывали и размещали свои программы ядерного оружия.

Гетемюллер добавила, что с точки зрения Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, ДНЯО является договором о нераспространении в Европе, потому что он не позволил многим союзникам НАТО получить и развернуть ядерное оружие.

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