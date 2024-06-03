«Разминаем пальчики». Как соратники Пригожина пережили мятеж в 2023 году

Медиаменеджер Ксения Кацман рассказала NEWS.ru, как сотрудники информационного пула основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина пережили дни мятежа.
«23 июня прошлого [2023] года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений», — вспоминает Кацман.
По ее словам, представители пула работали над информационным поводом «как в последний раз».
«Действительно не знали, последние это наши публикации о ЧВК «Вагнер» или нет», — отметила журналистка.
Кацман была сотрудником пула, сотрудничавшим с Пригожиным. Сейчас она возглавляет медиахолдинг «Рустрибуна».
«Марш справедливости»
В ночь на 24 июня 2023 года бойцы частной военной компании Пригожина захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и двинулись в сторону Москву. Захват произошел после того, как Пригожин обвинил ВС РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям его бойцов. Пригожин объявил о начале «марша справедливости» и потребовал выдать ему возглавлявшего на тот момент Минобороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
Президент Владимир Путин назвал действия мятежников ударом в спину России и изменой. Он также пообещал, что мятежников накажут. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко, которому удалось договориться с Пригожиным о развороте колонн ЧВК. Бойцы не дошли до Москвы около 200 км. В тот же день в Кремле сообщили, что уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже будет прекращено, а сам он отправится в Белоруссию.
30 июня Роскомнадзор ограничил на территории России работу РИА ФАН, «Политики сегодня», «Экономики сегодня», «Невских новостей», «Народных новостей» и других СМИ, аффилированных с основателем «Вагнера». Кинокомпанию Пригожина Aurum Production собираются ликвидировать из-за того, что она перестала производить фильмы и терпит убытки.
В июле ЧВК завершила передачу оружия, боеприпасов и военной техники ВС РФ.
В итоге «Вагнер» передала 2 тыс. единиц техники, 2,5 тыс. тонн боеприпасов. В том числе вооруженные силы страны получили танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы и бронетранспортеры.
В августе Пригожин погиб при крушении самолета. Основатель ЧВК «Вагнер» был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. 1 июня в городе установили памятник Пригожину.
Чистки в Минобороны
В конце апреля 2024 года по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.
23 мая заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Генерал-лейтенанту грозит от восьми до 15 лет.
Как пишет «Царьград» со ссылкой на собственные источники, основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин мог иметь отношение к чисткам в МО.
По данным издания, бывший глава ЧВК якобы мог направить президенту Владимиру Путину документы, в которых были зафиксированы возможные нарушения в работе оборонного ведомства.
«Есть мнение, что Пригожин (...) передал президенту некую папку с документами», — заявил источник.