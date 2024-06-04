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Минобороны США заключило контракт на $1,9 млрд на поставку систем HIMARS

Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт на $1,9 млрд на поставку HIMARS

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Aaron Favila/AP

Министерство обороны США заявило, что заключило контракт на сумму в $1,9 млрд с американской военно-промышленной компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной Пентагоном, заказ на поставку HIMARS будет выполнен до 31 мая 2028 года. Финансирование конкретных работ и места производства систем будут определяться в соответствии с деталями каждого заказа в рамках заключенного контракта.

До этого сообщалось, что Швеция намерена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW&C.

1 июня сообщалось, что ВСУ начали обстреливать Белгородскую область из американской РСЗО HIMARS. Были опубликованы фотографии обломков снарядов HIMARS, которые были найдены в Белгороде после обстрела.

Ранее Блинкен не исключил все более глубоких ударов оружием США по РФ.

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