В Луганске произошло несколько взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск, в городе произошли несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что взрывы произошли около 23:21 по московскому времени.

27 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами.

20 мая Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После удара возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12.

До этого ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске вечером 7 мая, в результате чего пострадали пять человек, заявил Леонид Пасечник. Украинские военные использовали американские ракеты ATACMS.

Ранее при ракетном ударе по Луганску пострадали девять человек.