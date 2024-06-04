Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Луганске произошло несколько взрывов

ТАСС: несколько взрывов произошло в городе Луганске

close
100%
«ЛуганскИнформЦентр Z»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЛуганскИнформЦентр Z»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск, в городе произошли несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что взрывы произошли около 23:21 по московскому времени.

27 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами.

20 мая Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После удара возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12.

До этого ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске вечером 7 мая, в результате чего пострадали пять человек, заявил Леонид Пасечник. Украинские военные использовали американские ракеты ATACMS.

Ранее при ракетном ударе по Луганску пострадали девять человек.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами